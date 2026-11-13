Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 12/11, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Quảng Ninh để khảo sát triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và gương điển hình tiêu biểu. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.