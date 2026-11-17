Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

APEC là diễn đàn gồm 21 nền kinh tế, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn là các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề là “Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” với 3 ưu tiên về Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác nhằm giúp các nền kinh tế trong khu vực làm sâu sắc thêm mối liên kết và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của Diễn đàn, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026.

Tham dự Tuần lễ Cấp cao lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các nhà lãnh đạo APEC tái khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của Diễn đàn APEC về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế-kỹ thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò Chủ nhà APEC 2027. Đây là dịp để Việt Nam lắng nghe ý kiến của các thành viên, tranh thủ sự ủng hộ, hướng tới một chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với Diễn đàn và khu vực.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế lớn là dịp quan trọng để mở rộng cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động tại Thâm Quyến tạo cơ hội tăng cường kết nối với Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao, tận dụng thế mạnh bổ trợ của các trung tâm công nghệ, sản xuất, tài chính, dịch vụ hàng đầu khu vực, qua đó mở rộng không gian hợp tác cho Việt Nam. Các hoạt động tại Vân Nam góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới.

Hội nghị các Nhà Lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, kết tinh những thành quả của cả năm, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác và liên kết kinh tế khu vực trong giai đoạn tới.