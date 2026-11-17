Triệu tập 13 'quái xế' không bằng lái, chạy xe dàn hàng ngang, vượt ẩu

Nhóm "quái xế" chạy xe không biển số, không giấy phép lái xe còn dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường phố phường Đồng Hới (Quảng Trị).

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa triệu tập 13 thanh thiếu niên có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu trên đường phố phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/11, Công an phường Đồng Hới nhận được tin báo của quần chúng nhân dân việc nhóm thanh niên có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Hùng Vương (thuộc tổ dân phố Hải Đình, phường Đồng Hới) gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm bị triệu tập đến cơ quan công an để làm việc, lấy lời khai. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Hới khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị để thực hiện xác minh, truy tìm những người có liên quan.

Đến khoảng 5h, ngày 15/11, lực lượng công an xác định nhóm 13 thanh thiếu niên có liên quan và thực hiện triệu tập đến trụ sở làm việc, lấy lời khai. Tại cơ quan công an, nhóm người này thừa nhận hành vi phạm phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố vào tối ngày 14/11. Qua xác minh, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm không đội mũ bảo hiểm; không gắn biển kiểm soát; không có giấy phép lái xe; không có gương chiếu hậu; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên,...

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.