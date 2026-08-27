Truyện ngắn: Bốt đỏ - trong tập: Chuyện thời xung trận

Bốt Đỏ là một cao điểm nhỏ nhưng giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến đường phía tây Thừa Thiên. Để bảo đảm hành lang rút quân của sư đoàn, Đại đội 6 được lệnh bám trụ nơi đây trong vòng vây ngày càng khép chặt của đối phương. Những ngày tiếp theo là cuộc giằng co dữ dội giữa một bên có máy bay, pháo binh, xe tăng và lực lượng đông đảo với một bên là những người lính đã kiệt sức sau nhiều trận đánh. Đại đội 6 chịu thương vong nặng, quân số chiến đấu chỉ còn vài chục người. Gạo, nước, đạn dược đều cạn; liên lạc với cấp trên cũng bị cắt đứt. Không chấp nhận ngồi chờ vòng vây khép lại, chính trị viên Nguyễn Văn Cơ và đại đội phó Đoàn Quang Phú quyết định tổ chức một mũi cơ động luồn sâu vào hậu phương đối phương. Cuộc tập kích táo bạo thành công, giúp đơn vị thu được vũ khí cùng một máy PRC25 và nối lại liên lạc với sư đoàn.Từ một trận địa gần như bị cô lập hoàn toàn, những người lính Bốt Đỏ bắt đầu mở ra cơ hội thoát khỏi vòng vây bằng chính sự gan góc, mưu trí và tinh thần không chịu khuất phục của mình.Chuyên mục Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quí vị và các bạn nghe truyện ngắn: Bốt đỏ trong tập truyện ngắn: Chuyện thời xung trận của tác giả Lương Liễm. qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.