Ưu tiên nguồn lực, tạo đột phá phát triển giáo dục

Chiều 25/10, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, làm trưởng đoàn, làm việc với Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh.