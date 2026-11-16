Việt Nam cùng APEC viết tiếp những câu chuyện thành công

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa của chuyến công tác. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Là Diễn đàn gồm 21 nền kinh tế, chiếm hơn 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu, APEC quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới và khu vực bước vào giai đoạn chuyển đổi bước ngoặt, môi trường vĩ mô toàn cầu gia tăng bất định, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nổi bật ở ba điểm sau:

Thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các nhà lãnh đạo APEC một lần nữa khẳng định và thúc đẩy những giá trị cốt lõi của Diễn đàn APEC về mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kinh tế-kỹ thuật. Việc tổ chức các hoạt động tại Thâm Quyến, cái nôi của cải cách, mở cửa của Trung Quốc cùng ba ưu tiên của Năm APEC 2026 về mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác truyền tải thông điệp nếu không có hợp tác, không có đổi mới sáng tạo sẽ không thể viết nên những câu chuyện thành công về tăng trưởng kinh tế và phát triển, không có sự năng động và sức sống của khu vực.

Thứ hai, Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao lần này với tâm thế của chủ nhà APEC năm 2027. Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chính thức đón nhận vai trò chủ nhà. Đây là dịp quan trọng để Việt Nam lắng nghe ý kiến của các thành viên, tranh thủ sự ủng hộ, hướng tới một chương trình nghị sự vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, vừa mang tính dài hạn, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với Diễn đàn và khu vực.

Thứ ba, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương, nhất là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế lớn là dịp quan trọng để làm sâu sắc quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với Trung Quốc, trọng tâm là cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực về kết nối hạ tầng, logistics, công nghệ cao và liên kết doanh nghiệp. Đặc biệt, các hoạt động tại Thâm Quyến mở ra cơ hội tăng cường kết nối với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (Trung Quốc), tận dụng thế mạnh bổ trợ của các trung tâm công nghệ, sản xuất, tài chính và dịch vụ hàng đầu khu vực, qua đó mở rộng không gian hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Các hoạt động tại Vân Nam góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực tây nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng chia sẻ về những kỳ vọng của Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC năm nay?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Tiếp nối những nỗ lực và kết quả hợp tác trong suốt Năm APEC 2026, Hội nghị các Nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, kết tinh những thành quả của cả năm, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác và liên kết kinh tế khu vực trong giai đoạn tới. Trên tinh thần đó, chúng tôi có ba kỳ vọng lớn đối với hội nghị lần này.

Thứ nhất, chúng tôi kỳ vọng hội nghị tại Thâm Quyến sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi. Trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng đang cấu trúc lại, APEC cần thúc đẩy những bước tiến thực chất trong thuận lợi hóa thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Thứ hai, chúng tôi kỳ vọng những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam. Việt Nam mong muốn kế thừa và phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy những định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực, đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài.

Thứ ba, chúng tôi kỳ vọng các hoạt động tiếp xúc cấp cao và kết nối doanh nghiệp tại Thâm Quyến sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể về thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tại Thâm Quyến, hai bên sẽ thúc đẩy kết nối giữa vùng, cực tăng trưởng của hai nước, tranh thủ các tiềm năng của Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (Trung Quốc), nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, gắn kết đầu tư chất lượng cao với đào tạo nguồn nhân lực. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Vân Nam, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kết nối hạ tầng giao thông thông suốt, phát triển hệ thống logistics hiện đại, sớm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng cường giao lưu nhân dân biên giới mật thiết và hợp tác quản lý biên giới hiệu quả.

Việt Nam tin tưởng rằng, với tinh thần đối thoại, hợp tác và đồng thuận, Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến sẽ tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư, kết nối và đổi mới sáng tạo, đồng thời đóng góp những nền tảng quan trọng để Việt Nam và các nền kinh tế thành viên khác cùng hướng tới một Năm APEC 2027 thành công trên mọi phương diện.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!