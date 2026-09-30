Xây dựng thành phố Quảng Ninh xứng tầm với vị thế mới

Ngày 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố. Đây là dịp để nhìn lại toàn diện quá trình triển khai một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong thành phố.