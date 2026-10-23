Xe tải chở hàng cồng kềnh, liều lĩnh đi ngược chiều trên quốc lộ ở Thanh Hóa

Camera hành trình ghi lại cảnh xe tải chở hàng cồng kềnh, liều lĩnh di chuyển ngược chiều tại Km 02+250 Quốc lộ 217 (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá).

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính trường hợp điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều” và đề nghị xử phạt theo quy định.

Trước đó, sau khi nhận phản ánh của công dân thông qua ứng dụng VneTraffic về ô tô tải mang biển kiểm soát 36H - 031.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại Km 02+250 Quốc lộ 217 (đoạn qua xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) nhanh chóng, xác minh, làm rõ người điều khiển là anh Đ.V.Q (SN 1990, trú phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Đ.V.Q. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Q về hành vi vi phạm: “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều” theo quy định tại điểm d, Khoản 9, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền 18.000.000 đồng - 20.000.000 đồng, trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau khi nhận phản ánh của công dân thông qua ứng dụng VneTraffic việc ô tô biển kiểm soát 36A - 001.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Đội CSGT Đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh nhanh chóng, xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là ông Đ.V.T (SN 1969, trú phường Bỉm Sơn).

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm với tài xế Đ.V.T. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T về hành vi vi phạm: “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” theo quy định tại điểm b, Khoản 9, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền 18.000.000đ - 20.000.000đ, trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, mong muốn người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể phản ánh trực tiếp trên VneTraffic hoặc qua số điện thoại, zalo của Trưởng phòng CSGT qua số 070.799.3636 để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.