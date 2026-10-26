Xe tải tông tử vong người đi bộ trên Quốc lộ 20 ở Lâm Đồng

Đang đi bộ qua đường thì người đàn ông bị chiếc xe tải mất lái, tông vào lan can rồi tông vào người khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/10, lãnh đạo xã Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và người đi bộ khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đi bộ qua đường bị xe tải tông tử vong trên Quốc lộ 20.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, xe tải biển số 49H-032.XX do ông N.V.K. (trú phường Xuân Trường - Đà Lạt) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi xe tải đến Km 189+900, đoạn qua xã Đức Trọng, chiếc xe này tông vào lan can bên phải đường sau đó va chạm với ông P.N.D. (trú xã Tân Hội) đang đi bộ sang đường.

Cú va chạm khiến ông D. tử vong, chiếc xe tải hư hỏng phần đầu.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 2/10, ông Phan Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giữa xe bán tải và một người ngồi trên vỉa hè khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, ông Lý Trung Thủy (24 tuổi, trú xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 49A-801.32, di chuyển từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về hướng trung tâm Gia Nghĩa.

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, trong lúc quay đầu, xe bán tải va chạm với một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đang ngồi bên vỉa hè.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế và người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

“Địa phương phối hợp với cơ quan chức năng và người chủ xe bán tải để lo hậu sự cho nạn nhân vì nạn nhân là người không có nhân thân, cơ nhỡ”, ông Quốc cho hay.