Non thiêng Yên Tử

Cáp treo Yên Tử (2-2021). Ảnh: Legacy Yên Tử Du khách đi cáp treo Yên Tử (2-2021). Ảnh: Legacy Yên Tử Chùa Hoa Yên rêu phong cổ kính – nơi Phật hoàng từng thuyết pháp và đào tạo thiền sinh (5-2025). Ảnh: Việt Anh Yên Tử u minh (12-2016). Ảnh: Hùng Sơn Chùa chiền Yên Tử (12-2016). Ảnh: Khánh Giang Du khách thăm Tháp Tổ Huệ Quang. Ảnh: Đỗ Giang Biển mây bồng bềnh trên non thiêng Yên Tử (12-2025). Ảnh: Việt Anh Huệ Quang Kim Tháp nơi lưu giữ xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đường Tùng huyền thoại dẫn lối hành hương trên đỉnh Yên Tử (5-2025). Ảnh: Việt Anh Tháp tổ. Ảnh: Đỗ Giang Tháp Tổ Huệ Quang - trái tim của Yên Tử. Ảnh: Đỗ Giang Tháp Tổ Huệ Quang - trái tim của Yên Tử. Ảnh: Xuân Hòa Tháp Tổ. Ảnh: Đỗ Giang Trên đỉnh non thiêng. Ảnh: Thành Vũ (CTV) Cảnh quan kỳ vĩ tại đỉnh chùa Đồng Yên Tử. Ảnh: Xuân Hòa Vẻ đẹp của bình minh trên đỉnh chùa Đồng Yên Tử. Ảnh: Đỗ Giang Chùa Đồng Yên Tử. Ảnh: Khánh Giang Chùa Đồng. Ảnh: Vũ Văn Lâm Vầng dương Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Ngọc Huấn Chùa Đồng Yên Tử (1-2018). Ảnh: Khánh Giang Vẻ đẹp kỳ vĩ của non thiêng Yên Tử (12-2025). Ảnh: Xuân Hòa Sương mù Yên Tử. Ảnh: Bạch Ngọc Tư Du khách tham quan, chiêm bái tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (11-2021). Ảnh: Legacy Yên Tử Chùa Đồng Yên Tử nhìn từ trên cao (1-2018). Ảnh: Khánh Giang Tượng đài Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Đỗ Giang Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (1-2020). Ảnh: Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (1-2020). Ảnh: Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử Tượng đài Phật hoàng Trần Nhân Tông (2-2017). Ảnh: Hùng Sơn Yên Tử là điểm du lịch tâm linh thu hút du khách, nhất là dịp đầu xuân (2-2025). Ảnh: Đỗ Giang Dâng hoa lễ phật (12-2013). Ảnh: Đỗ Giang Yên Tử trở thành chốn quy ngưỡng của nhiều thế hệ người Việt tìm về nẻo đạo... Ảnh: Xuân Hòa Du khách trải nghiệm hành trình leo hàng nghìn bậc đá giữa non xanh thiêng Yên Tử (12-2025). Ảnh: Việt Anh 2026-03_Khách du lịch tham quan chùa Hoa Yên. Ảnh: Lê Nam Quang cảnh khu Tháp Tổ từ trên cao (2-2025). Ảnh: Đỗ Giang Khách thập phương hành hương tới Yên Tử (12-2014). Ảnh: Đỗ Giang Khách thập phương hành hương tới Yên Tử (02-2025). Ảnh: Đỗ Giang Khách thập phương hành hương tới Yên Tử (12-2017). Ảnh: Đỗ Giang Tháng 2-2017. Ảnh: Đỗ Giang 300 học viên đồng diễn Yoga tại khu vực Bảo tượng Phật Hoàng Yên Tử (6-2023). Ảnh: Việt Anh Du khách hành hương Di tích, danh thắng Yên Tử (7-2020). Ảnh: Việt Hoa Tượng đài Phật hoàng Trần Nhân Tông (2-2017). Ảnh: Phan Hằng Thiền trên đỉnh chùa Đồng Yên Tử (3-2026). Ảnh: Phan Hằng 2023-10_Du khách thập phương chiêm bái tại chùa Đồng (Yên Tử). Ảnh: Nguyễn Ngọc Cộng đồng những người yêu trekking cùng thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam”. Ảnh Yên Tử Destination 2025-02_Du khách về với Yên Tử. Ảnh: Phan Hằng Không chỉ là điểm đến tâm linh, Yên Tử còn hút du khách tới vãn cảnh (2-2025). Ảnh: Đỗ Giang 2025-02_Khách thập phương thắp hương Tháp Tổ. Ảnh: Đỗ Giang Tháp Tổ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Rực rỡ sắc vàng trên đỉnh thiêng Yên Tử (4-2026). Ảnh Đỗ Giang

Núi Yên Tử xưa có nhiều tên gọi: Tượng Sơn (Núi Voi), Bạch Vân Sơn (Núi Mây Trắng), Phù Vân Sơn (Núi Mây Nổi), Linh Sơn (Núi Thiêng), An Tử… Trên đỉnh núi ngày nay vẫn còn lưu dấu tích kiến tạo vỏ trái đất cách đây 10 triệu năm với bãi đá ngổn ngang thiên hình vạn trạng. Trong lòng núi có mỏ than lớn. Sóng núi điệp trùng, rừng đại ngàn che phủ, muôn dải núi đều chầu về Yên Tử, cây mọc chênh vênh trên vách đá, thấp thoáng tháp chùa cổ kính rêu phong, thác đổ, suối reo…, đẹp như những bức tranh thủy mặc.

Rừng Yên Tử lưu giữ nhiều nguồn gien động vật và thực vật: Trong 206 loài động vật có xương sống, có hơn 20 loài quý hiếm ghi danh trong Sách đỏ Việt Nam như: Sóc bay lớn, voọc mũi hếch, ếch ang, ếch gai, thằn lằn cá sấu…; trong số 830 loài thực vật, có 38 loài đặc hữu quý hiếm như: Táu mật, lim xanh, lát hoa, thông tre, la hán rừng, vù hương, kim giao... Những hàng tùng, cây đại, vườn cây người xưa trồng đã hơn bảy trăm năm. Rừng trúc bạt ngàn, vạt mai vàng, khóm cúc hoa nở rộ... Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi bốn mùa.

Từ xưa, Yên Tử được coi là Cõi Tiên, Cõi Phật - nơi con người tu thành Tiên, thành Phật. Tục truyền: Hơn hai ngàn năm trước, thầy Yên Kỳ Sinh về núi này tu Tiên, hái lượm cây thuốc, luyện thần dược trường sinh bất lão và chữa bệnh cứu người, khi mất đã hóa thành tượng đá, tên gọi “thầy Yên” là “Yên Tử”.

Non Thiêng Yên Tử chính là nơi dung dưỡng tinh thần, giúp con người hướng thiện, trở về bản tâm chân thật của chính mình. Gần một nghìn năm qua, đây là nơi tu hành, thành đạo của của các bậc anh hào hiền lương mà cuộc đời, sự nghiệp đã trở thành bất tử, từ Tổ Hiện Quang thời Lý (trước năm 1220) đến các Tổ: Đạo Viên, Đại Đăng, Tiêu Diêu, Huệ Tuệ, Tam Tổ Trúc Lâm… thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), từ Tổ Chân Nguyên thời Lê (thế kỷ XVII) đến Ni sư Đàm Thái thời nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XX).

Yên Tử là nơi vua Trần hiển Phật. Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308) làm vua ở tuổi 20. Sau khi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hai lần (1285 và 1288) đánh thắng giặc Nguyên Mông - đội quân hùng mạnh nhất thời ấy, Ngài thực hiện thành công các cuộc hòa giải, xây dựng đất nước Đại Việt thịnh vượng. Từ bỏ ngôi vua ở tuổi 35, Ngài về hành cung Vũ Lâm rồi lên Yên Tử tu khổ hạnh. Từ chức vị cao sang của nhà vua, vua Trần trở về ngôi tôn quý của Nhà Phật. Ngài mất ở am Ngọa Vân trên dãy núi Yên Tử. Ngôi tháp Huệ Quang trước chùa Hoa Yên thờ xá lợi của Ngài.

Yên Tử là “phúc địa” (đất phúc), “linh địa” (đất thiêng), nơi hội tụ khí thiêng sông núi, được ghi vào điển thờ. Yên Tử lưu giữ những giá trị cao quý về lịch sử, văn hóa, văn minh qua các thời đại. Đây là nơi Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, trên cơ sở tiếp thu và kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa; một dòng Thiền nhập thế, mang đậm bản sắc dân tộc. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chỉ ra rằng: Phật ở ngay trong Tâm mình, không phải ở đâu trên cõi trời xa xôi, không hẹn kiếp khác. Đức Phật chỉ là Người Thầy Dẫn Đường, không phải là thánh thần ban phước, giáng họa. Nếu để cho Tâm mình an định, sáng suốt, buông mọi vọng niệm, tham-sân-si... để sống với bản tâm an nhiên thanh tịnh thì trí sáng, tuệ giác phát sinh, vô minh phủi sạch, khổ đau chấm dứt, sẽ giác ngộ thành Phật. Phật chính là mình, không phải cầu tìm ở bên ngoài. Với quan điểm ấy, Thiền phái Trúc Lâm thực sự lấy con người làm gốc, tôn trọng và đề cao giá trị của con người. Thiền phái Trúc Lâm là nền tảng tư tưởng và đạo đức của một giai đoạn hoàng kim thời Trần ở Việt Nam.

Vào thời kỳ Thiền phái Trúc Lâm phát triển ở đỉnh cao, Yên Tử bao gồm cả một vùng rộng lớn với những công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu: Long Động, Hoa Yên, Vân Tiêu (Uông Bí ngày nay), Quỳnh Lâm, Hồ Thiên, Ngọa Vân (Đông Triều), Thanh Mai, Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) và những công trình khác ở vùng rừng núi phía Tây Yên Tử trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày nay.

Dấu tích lịch sử văn hóa hiện tồn ở Yên Tử là hàng trăm ngôi tháp thờ xá lợi thiền sư; hàng chục nền móng chùa, am thời Trần - Lê dưới những ngôi chùa được trùng tu, phục dựng; hàng nghìn di vật cổ: tượng, chuông, bia đá, ngói, gạch, sứ, sành… với những họa tiết, hoa văn, kiến trúc độc đáo, lưu lại dấu ấn vàng son của một thời đã qua.

Yên Tử là căn cứ địa cách mạng, nơi bộ đội luyện quân, nơi ghi dấu chiến công trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của Việt Nam ở thế kỷ XX.

Về Yên Tử, ta lạc vào một miền cổ tích với những huyền thoại, truyền thuyết về Ông Vua hóa Phật, những áng thơ ca của người xưa, những công trình mang giá trị kỷ lục thời nay: Chùa Đồng, Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Quả cầu Như Ý báo ân Phật Tổ… Yên Tử luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thi, ca, nhạc, họa.

Hàng năm, Yên Tử mở Hội Xuân, đón khách hành hương lễ Phật, du sơn thắng cảnh suốt bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi năm, hàng triệu du khách về Yên Tử. Họ đến từ các địa phương trong nước, từ nhiều quốc gia trên thế giới với đủ độ tuổi, giới tính, sắc tộc và cương vị xã hội.

Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, cảnh quan... của một Di tích quốc gia đặc biệt và của Rừng quốc gia; với định hướng phát triển du lịch văn hóa tâm linh bền vững, gần gũi với thiên nhiên; cùng Vịnh Hạ Long xinh đẹp và thơ mộng, Yên Tử đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương trong nước và quốc tế, nơi hàng triệu con tim khao khát hướng về.

Trăm năm tích đức tu hành

Chưa về Yên Tử, chưa đành lòng tu.

Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm