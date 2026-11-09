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Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
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Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
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Du lịch
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Trải nghiệm - Khám phá
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Xã hội
7.500 người - là số lao động đã qua đào tạo tăng thêm trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay
09/11/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#lao động
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