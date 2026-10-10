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6.992 - là số lao động qua đào tạo tại Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026

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#lao động #đào tạo #Quảng Ninh

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