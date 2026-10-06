Bài ca đi cùng năm tháng: Đảng là mùa xuân người thợ

Với người Vùng mỏ, “Đảng là mùa xuân người thợ” của nhạc sĩ Đỗ Hòa An là một ca khúc có sức sống lâu bền. Từ những câu chuyện về cuộc đời người thợ và những tháng năm gian khó của các thế hệ cha anh, nhạc sĩ đã viết nên một ca khúc chan chứa niềm tin vào mùa xuân của đất trời, hòa cùng mùa xuân trong cuộc đời người lao động. Qua nhiều năm, ca khúc vẫn được cất lên trên những sân khấu lớn, trong các chương trình chính luận nghệ thuật, những hội diễn và cả trong tiếng hát của người dân Vùng mỏ. Mỗi người hát mang đến một cảm xúc riêng, để “Đảng là mùa xuân người thợ” tiếp tục ngân vang như một bài ca đi cùng năm tháng.