Khi thành phố lên đèn, trong những đường lò sâu dưới lòng đất, các ca sản xuất vẫn nối tiếp. Ánh đèn trên mũ người thợ, ánh sáng nơi công trường và những ô cửa đợi người về đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của Vùng mỏ. Vẻ đẹp ấy đi vào âm nhạc qua những giai điệu khỏe khoắn mà tha thiết. Trong chương trình “Bài ca đi cùng năm tháng”, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc “Những ngôi sao ca đêm” của nhạc sĩ Phạm Tuyên – bài ca thấm đượm tình yêu, niềm tự hào về người thợ và vùng than Đông Bắc.