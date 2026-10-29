Ngày 30/10, hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và lễ phát động cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” diễn ra tại Quảng Ninh. Với sự chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, công tác hậu cần cùng các hoạt động bên lề, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ báo chí, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, các giá trị văn hóa và di sản của Quảng Ninh đến công chúng.