Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Truyền hình
Chương trình thời sự truyền hình Dự báo thời tiết Giới Thiệu Phim - Chương trình mới Tinh hoa đất mỏ Khám phá Ca nhạc Giao lưu toạ đàm Phóng sự

Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Ngày 30/10, hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và lễ phát động cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” diễn ra tại Quảng Ninh. Với sự chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất, công tác hậu cần cùng các hoạt động bên lề, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ báo chí, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, các giá trị văn hóa và di sản của Quảng Ninh đến công chúng.

từ khóa:

#hội thảo báo chí

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play