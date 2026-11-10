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Bệnh lý tiêu hóa thường gặp ở trẻ em

Đau bụng, nôn trớ, tiêu chảy và táo bón là những vấn đề tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ. Một số trường hợp có thể cải thiện khi điều chỉnh chế độ ăn uống và cách chăm sóc; tuy nhiên, những triệu chứng tưởng chừng quen thuộc cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý cần được thăm khám kịp thời. Trong chương trình Chuyện cùng bác sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Quảng Ninh, sẽ chia sẻ về các bệnh lý tiêu hóa thường gặp ở trẻ em cũng như phương pháp điều trị.

từ khóa:

#bệnh lý tiêu hóa

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