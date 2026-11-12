Brazil phạt Facebook 1,3 triệu USD vì không tuân thủ lệnh của tòa án trong thời gian diễn ra bầu cử

Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) ngày 11/11 ra phán quyết phạt Meta 7,5 triệu real (khoảng 1,34 triệu USD) do không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tòa án trong chiến dịch tranh cử tổng thống vòng hai diễn ra vào tháng trước. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Facebook cố tình can thiệp nhằm làm sai lệch kết quả bầu cử.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại một cuộc vận động tranh cử

﻿ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 2/10/2026. Ảnh tư liệu: AP

Trong phán quyết được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, TSE xác định Facebook đã không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tòa án liên quan đến khiếu nại về việc nền tảng này đối xử không bình đẳng với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro.

Trước cuộc bỏ phiếu, liên minh của ông Lula đã đệ đơn khiếu nại về tình trạng hạn chế khả năng tiếp cận bài đăng, sự xuất hiện của các tài khoản giả mạo, những lỗ hổng trong việc phát hiện nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, cũng như sự thiếu cân bằng trong cách vận hành thuật toán của Meta. Thẩm phán Marco Aurelio Bellizze cho biết Meta đã cung cấp một số tài liệu giải trình, nhưng chỉ thực hiện một phần hoặc chậm trễ đối với một số yêu cầu. Hồ sơ vụ việc ghi nhận những lỗi kỹ thuật do chính Facebook thừa nhận, song chưa có căn cứ kết luận nền tảng này cố tình làm ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc bầu cử.

Khoản tiền phạt 7,5 triệu real (1,3 triệu USD) được xác định căn cứ vào việc Meta thực hiện yêu cầu của tòa án xét trên tổng thể, đặc biệt là những chậm trễ, thông tin cung cấp không đầy đủ và khó khăn trong việc xác minh một số dữ liệu, theo thông báo của TSE về phán quyết này.

Thông báo cho biết khoản tiền phạt trên bao gồm mức phạt 500.000 real (90.000 USD)/ngày trong 3 ngày, từ 17-19/10, và 1 triệu real (180.000 USD)/ngày trong 6 ngày, từ 20-25/10.

Trong tuyên bố đưa ra trước khi tòa ra phán quyết, Meta một lần nữa bác bỏ cáo buộc thiên vị chính trị. Công ty khẳng định đã áp dụng “cùng một bộ quy tắc đối với mọi ứng cử viên, mọi chính đảng và mọi quan điểm chính trị tại Brazil, cũng như trong các cuộc bầu cử trên toàn thế giới”.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2022, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã đánh bại đối thủ Jair Bolsonaro với cách biệt hơn 4,4 triệu phiếu trong cuộc bỏ phiếu vòng hai, dù để đối thủ dẫn trước ở vòng một. Các nhà phân tích cho rằng kết quả đảo chiều này có được nhờ sự huy động mạnh mẽ của những người ủng hộ ông Lula cả trên mạng xã hội và ngoài đường phố.