Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư

Tổng thống đương nhiệm Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đánh bại đối thủ Flávio Bolsonaro trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai hôm 25/10, qua đó tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Khi toàn bộ số phiếu đã được kiểm, Tòa án Bầu cử Brazil xác nhận ông Lula giành chiến thắng.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ăn mừng cùng người liên danh tranh cử Geraldo Alckmin sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, tại Brazil, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 4/10, ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang thụ án tù 27 năm vì âm mưu đảo chính, đã dẫn trước ông Lula hơn 2,2 triệu phiếu. Tuy nhiên, ông Lula giành được sự ủng hộ mạnh mẽ tại khu vực Đông Bắc và miền Bắc Brazil, trong đó có vùng rừng Amazon. Trong khi đó, ông Bolsonaro chiếm ưu thế tại ba trong năm vùng của đất nước, gồm vùng Đông Nam đông dân và giàu có, vùng Trung Tây tập trung hoạt động nông nghiệp và vùng Nam.

Hơn 33 triệu trong tổng số gần 160 triệu cử tri đăng ký không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên, dù Brazil quy định công dân biết chữ từ 18 đến 70 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Chiến thắng của ông Lula, đại diện cánh tả, diễn ra trong bối cảnh tại Mỹ Latinh ngày càng có nhiều ứng cử viên cánh hữu, có quan hệ đồng minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, giành chiến thắng. Kết quả này giúp Brazil và Mexico, hai quốc gia đông dân nhất khu vực, tiếp tục được lãnh đạo bởi các chính trị gia cánh tả. Với quy mô GDP khoảng 2.600 tỷ USD mỗi năm, Brazil vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Washington trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép thuế quan.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khi một thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ vào phút chót, theo đề nghị của cả hai ứng cử viên. Quyết định khiến nhiều điểm bỏ phiếu lúng túng, một số nơi đã đóng cửa trước khi nhận được thông báo. Ông Flávio Bolsonaro có thể tiến hành các hành động pháp lý liên quan đến quyết định này.

Trong chiến dịch tranh cử, hai ứng cử viên thể hiện quan điểm đối lập về nhiều vấn đề, từ quan hệ với Mỹ, biến đổi khí hậu đến chính sách phúc lợi xã hội. Những người ủng hộ ông Lula nhấn mạnh các chính sách cải thiện đời sống của nhóm yếu thế, trong khi cử tri ủng hộ ông Bolsonaro kêu gọi thay đổi, cho rằng chi phí sinh hoạt và thuế quá cao, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng tham nhũng.

Mạng xã hội cũng đóng vai trò đáng kể trong giai đoạn vận động giữa hai vòng bầu cử. Theo công ty phân tích dữ liệu Bites, kể từ khi bước vào vòng hai, các tài khoản của ông Lula ghi nhận khoảng 111 triệu lượt tương tác, so với 31 triệu lượt của ông Bolsonaro.

Chiến thắng giúp ông Lula tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong bối cảnh khu vực có những chuyển dịch chính trị đáng chú ý và quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là vấn đề được quan tâm.