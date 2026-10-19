“Bữa tiệc ánh sáng” trên vịnh Hạ Long kích cầu du lịch cuối năm

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, tối 17/10, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy) đã diễn ra chương trình "Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền - Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt" với sự tham gia của hơn 30 du thuyền hạng sang, tạo nên “bữa tiệc ánh sáng” lung linh bên bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây không chỉ là món quà độc đáo dành tặng phái đẹp mà còn là sự kiện đặc biệt mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, góp phần thu hút du khách và kích cầu du lịch những tháng cuối năm.