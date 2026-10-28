Cảng Quảng Ninh

Cảng Cái Lân đón 2 tàu Trường Long 06 và tàu Oriental Breeze có tổng trọng tải gần 80.000 tấn vào làm hàng (2-2026). Ảnh: Đỗ Phương Tàu hàng trọng tải lớn vào làm hàng tại Cảng Cái Lân (1-2026). Ảnh: Cao Quỳnh Xuất khẩu các nguyên liệu từ gỗ tại cảng Cái Lân (10-2024). Ảnh: Đỗ Giang Cảng Cái Lân. Ảnh: Hùng Sơn Khu vực xuất khẩu dăm gỗ tại cảng Cái Lân (10-2024). Ảnh: Đỗ Giang Chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu ZIM vận chuyển 953 container đến Cảng CICT Cái Lân (2-2024). Ảnh: Quốc Thắng 2023-10_Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng CICT Cái Lân. Ảnh: Đỗ Phương Bốc xúc hàng hóa tại cảng Cái Lân (6-2023). Ảnh: Đỗ Phương Tàu của hãng vận tải container MAERSK làm hàng tại cảng CICT Cái Lân (10-2022). Ảnh: Đỗ Phương Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cái Lân (7-2022). Ảnh: Đỗ Phương Hãng tàu MAERSK LINE thí điểm đưa tàu làm hàng container tại cảng CICT Cái Lân (10-2021). Ảnh: Đỗ Phương Tàu Cape Moss vào làm hàng tại cảng CICT Cái Lân (9-2021). Ảnh: Thành Công Bốc xếp hàng trên tàu Cape Moss xuống (9-2021). Ảnh: Thành Công Bốc xếp hàng hóa tại Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) (7-2020). Ảnh: Đỗ Phương Bốc xếp hàng hóa tại Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) (12-2020). Ảnh: Đỗ Phương Bốc xếp hàng hóa tại Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) (4-2020). Ảnh: Minh Đức Cảng Cái Lân đã đón 3 tàu vào làm hàng (1-2020). Ảnh: Đỗ Phương Tàu biển cập cảng Cái Lân để làm hàng (12-2019). Ảnh: Đỗ Phương Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) (1-2019). Ảnh: Hùng Sơn Cảng CICT Cái Lân (12-2019). Ảnh: Đỗ Phương. Cảng Cái Lân được đầu tư thiết bị hiện đại, đồng bộ với 4 cẩu bờ STS loại Panamax tầm với 17 hàng container (3-2019). Ảnh: Đỗ Phương Tàu container quốc tế HS BAFFIN làm hàng tại Cảng Container Quốc tế Cái Lân. Ảnh: Đỗ Phương Bốc xếp hàng hoá tại Cảng Cái Lân. Ảnh: Đỗ Phương Bốc xếp hàng hóa tại cảng Cái Lân (8-2011). Ảnh: Khánh Giang Bốc xếp hàng hóa tại cảng Cái Lân (8-2005). Ảnh: Khánh Giang

Cảng Quảng Ninh là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển như: vụng nước sâu, rộng nằm gần cửa biển, luồng lạch ngắn ít bị sa bồi, được vịnh Hạ Long bao bọc, ít bị ảnh hưởng của sóng, gió. Hệ thống đường giao thông thủy, bộ tới các vùng kinh tế lân cận đồng bộ, thuận tiện. Với lợi thế trên, những năm qua Cảng Quảng Ninh đã không ngừng đầu tư phát triển mở rộng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, đáp ứng mọi nhu cầu về xếp dỡ, vận tải, bảo quản hàng hóa, kinh doanh kho bãi và các dịch vụ hàng hải khác.