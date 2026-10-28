Khu công nghiệp Cái Lân

Toàn cảnh khu công nghiệp Cái Lân (8-2020). Ảnh: Khánh Giang Sản xuất bạt nhựa tại Công ty TNHH MTV Vinanewtarp Việt Nam (KCN Cái Lân) 10-2026). Ảnh Hiểu Trân Sản xuất bật lửa của Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam (8-2025). Ảnh: Hằng Ngần Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Vinanewtarps Việt Nam (KCN Cái Lân, TP Hạ Long) (4-2023). Ảnh: Thanh Hằng Sản xuất dầu ăn tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (KCN Cái Lân, TP Hạ Long) (10-2020). Ảnh: Mạnh Trường Dây chuyền hiện đại sản xuất dầu ăn tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (1-2021). Ảnh: Mạnh Trường Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (8-2021). Ảnh: Mạnh Trường Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (10-2018). Ảnh Cao Quỳnh Sản xuất dầu ăn tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (10-2018). Ảnh: Hiểu Trân Sử dụng robot trong đóng gói, xếp hàng tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (KCN Cái Lân, TP Hạ Long). Ảnh: Mạnh Trường Sản xuất bạt tại Công ty TNHH Vina New Tapra (7-2020). Ảnh: Minh Đức Lao động sản xuất tại Công ty TNHH Vinanewtarp Việt Nam, KCN Cái Lân (6-2019). Ảnh: Thanh Hằng Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Vinanewtarps (KCN Cái Lân, TP Hạ Long) (3-2023). Ảnh: Thanh Hằng Sản xuất bao bì tại Công ty Vinanewtarp tại Khu công nghiệp Cái Lân (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn Người lao động làm việc tại Phân xưởng hoàn thiện, Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (4-2025). Ảnh: Dương Trường Sản xuất nến xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (KCN Việt Hưng, TP Hạ Long) (8-2021). Ảnh: Mạnh Trường Công nhân làm việc tại Phân xưởng Đóng gói, Công ty TNHH MTV Nến Nghệ thuật AIDI Việt Nam (KCN Cái Lân, TP Hạ Long) (5-2023). Ảnh: Dương Trường Sản xuất nến nghệ thuật tại Công ty TNHH Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam, KCN Việt Hưng, TP Hạ Long) (2-2022). Ảnh: Mạnh Trường Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (KCN Cái Lân) (1-2021). Ảnh: Mạnh Trường Sản xuất nến tại Công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (5-2018). Ảnh Hùng Sơn

Khu công nghiệp Cái Lân - Thành Phố Hạ Long do Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư, có diện tích 78 ha với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ: Hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông, trạm xử lý nước thải, hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc. Khu công nghiệp Cái Lân nằm sát Cảng nước sâu Cái Lân, giáp quốc lộ 18A về phía Nam. Cảng Cái Lân có luồng tàu dài 18 hải lý (27km), chiều rộng 110m; độ sâu 8,2m; thủy triều cao +3,6m, cao nhất +4,46m, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 40.000 tấn ra, vào, nhận, trả hàng hóa.