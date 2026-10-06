Chi bộ nơi phên giậu Tổ quốc - Hạt nhân giữ bình yên biên giới

Ở xã vùng cao biên giới Hải Sơn, Chi bộ thôn Pò Hèn đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, quy tụ sức mạnh đoàn kết quân - dân, vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vừa dẫn dắt đồng bào DTTS phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ấm no.

"Cột mốc sống" nơi biên cương

Khi sương sớm còn vương trên đỉnh núi, từ Nhà văn hoá thôn Pò Hèn, tổ tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Pò Hèn cùng lực lượng dân quân, tự vệ và nhân dân trong thôn đã tập hợp đông đủ để bắt đầu buổi tuần tra đường biên, cột mốc.

Bước chân nhanh nhẹn trên đường tuần tra bên mốc 1347(2), ông Lỷ A Chặng (dân tộc Sán Chỉ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Pò Hèn) cẩn trọng phát quang từng bụi cây, quan sát từng dấu hiệu trên tuyến biên giới. Hơn 60 tuổi, ông Chặng vẫn hằng ngày gắn bó với nương rẫy và những bước chân tuần tra. Hơn 20 năm trước, ông rời quê Tiên Yên lên vùng biên lập nghiệp. Bằng sự bền bỉ, ông Chặng vừa khai hoang dựng nghiệp, vừa kiên trì đi từng nhà vận động bà con đoàn kết, giữ gìn trật tự thôn bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn cùng lực lượng dân quân xã Hải Sơn tuần tra cột mốc 1347, thuộc địa phận thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Ông Chặng chia sẻ: “Ban đầu không dễ, bà con chưa tin. Tôi phải làm gương trước để dân thấy. Khi dân tin, mình mới làm được việc”.

Từ tấm gương tích cực sản xuất, chăn nuôi của ông Chặng, bà con học hỏi làm theo. Đến nay, xóm Lục Chắn, thôn Pò Hèn đã phủ xanh rừng keo, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ biên giới thấm sâu vào nếp sống trong mỗi gia đình. Ông Chặng đã trở thành “cột mốc sống” tin cậy nơi biên giới.

Cùng đi trong đoàn tuần tra, CCB Đặng Văn Chiến cũng là tấm gương tiêu biểu của xóm họ Đặng, thôn Pò Hèn. Ông Chiến đi đầu vận động bà con xây dựng nông thôn mới, làm vườn mẫu với cây trồng chủ lực là trà hoa vàng giúp nâng cao thu nhập. Ông cũng tích cực hưởng ứng chương trình vẽ tranh tường, biến xóm nghèo thành "làng bích họa" rực rỡ để phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Lỷ A Chặng (Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Pò Hèn) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Pò Hèn trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự tại xóm Lục Chắn, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Sự nêu gương của những đảng viên như ông Chặng, ông Chiến đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân Pò Hèn tự giác coi việc giữ biên giới là nghĩa vụ thiêng liêng. Hình ảnh quân và dân vai sóng vai trên đường tuần tra đã cụ thể hóa hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn, cho biết: "Đơn vị duy trì hiệu quả việc phân công cán bộ, đảng viên biên phòng về sinh hoạt tại Chi bộ thôn Pò Hèn. Qua đó tạo sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở".

Dẫn dắt dân bản vươn lên

Chi bộ thôn Pò Hèn hiện có 33 đảng viên, trong đó 26 đồng chí là người DTTS. Địa bàn thôn rộng 47,15 km², gồm 596 hộ dân, với hơn 83% là đồng bào DTTS. Dù địa hình đồi núi phức tạp, chi bộ luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi bộ thôn Pò Hèn đã tập trung quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt và chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng.

Nhân dân thôn Pò Hèn phát triển kinh tế lâm nghiệp kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Trong phát triển kinh tế, chi bộ lãnh đạo nhân dân bám sát mùa vụ, duy trì năng suất lúa bình quân 43 tạ/ha, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng sản xuất. Nông thôn mới được triển khai theo hướng "dân biết, dân bàn, dân làm". Chi bộ chỉ đạo duy trì Tổ thu gom rác thải, vận động di chuyển chuồng trại ra xa nhà ở, chỉnh trang các tuyến đường xóm họ Đặng, họ Phùn, Đồi Tây, Lục Chắn và khuôn viên nhà văn hóa.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao như Lễ hội Hoa sim được duy trì sôi nổi; 100% hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm sáng với việc tổ chức thành công giao lưu kỷ niệm 12 năm kết nghĩa "Bản - Bản" giữa thôn Pò Hèn (Việt Nam) và thôn Thán Sản (Trung Quốc) vào tháng 8/2026, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trình diễn nghi lễ cấp sắc tại Lễ hội hoa sim biên giới, xã Hải Sơn năm 2026.

Ông Phạm Văn Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Pò Hèn, chia sẻ: "Chi bộ phân công chi ủy viên, đảng viên trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các hộ dân phát triển kinh tế gia đình, trồng rừng gỗ lớn và từng bước tham gia làm du lịch cộng đồng gắn với Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân là nền tảng để xây dựng đời sống bà con ngày càng ấm no, an ninh trật tự được giữ vững".

Đánh giá về Chi bộ thôn Pò Hèn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Sơn Dương Trí Tuệ nhấn mạnh: "Chi bộ thôn Pò Hèn là điểm sáng về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở vùng biên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên rất sâu sát, nêu gương, quy tụ được niềm tin của nhân dân, đưa Pò Hèn trở thành điểm tựa vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc".

Thi đấu môn bóng đá nữ tại Lễ hội Hoa sim biên giới, xã Hải Sơn năm 2026.

Sự đổi thay ở Pò Hèn hôm nay là kết quả của sức mạnh từ tình đoàn kết quân - dân, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ thôn trong hành trình giữ vững bình yên và xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.