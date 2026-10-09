Khai mạc Hội thi 4 chuyên ngành Hậu cần năm 2026

Sáng 9/10, tại Lữ đoàn 170 (phường Hà Tu), Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi 4 chuyên ngành Hậu cần cấp Quân chủng năm 2026.

Lễ khai mạc Hội thi 4 chuyên ngành Hậu cần Quân chủng Hải quân năm 2026.

Hội thi gồm 4 chuyên ngành: Quân nhu, Quân y, Xăng dầu và Doanh trại. Nội dung thi tập trung đánh giá công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm và xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là kết quả xây dựng văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần; công tác quản lý sổ sách và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác bảo đảm thực phẩm trên tàu Hải quân.

Thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển trong khuôn khổ Hội thi 4 chuyên ngành Hậu cần Quân chủng Hải quân năm 2026.

Thông qua hội thi, Quân chủng Hải quân đánh giá chất lượng công tác hậu cần, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Hội thi cũng góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.