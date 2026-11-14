Chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu san lấp

Vật liệu san lấp đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn Quảng Ninh. Trước nhu cầu ngày càng lớn, thành phố chủ động rà soát nguồn cung, vận dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép mỏ, đồng thời mở rộng khai thác, sử dụng các nguồn vật liệu thay thế. Cách làm này vừa giải quyết yêu cầu trước mắt cho các công trình, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Khu vực bãi thải của Công ty CP Than Hà Tu được quy hoạch khai thác, sử dụng đất đá thải. Ảnh: Việt Trung (CTV)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư và hình thành các động lực tăng trưởng mới. Riêng trong dịp Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố vào tháng 9/2026, địa phương đã tổ chức khởi công 22 công trình, dự án. Trước đó, cuối năm 2025, có 26 dự án, công trình trọng điểm được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khối lượng công trình lớn đồng nghĩa nhu cầu đất, đá, cát phục vụ san lấp mặt bằng tăng cao.

Trước yêu cầu này, Quảng Ninh đã chủ động bảo đảm nguồn cung, quyết tâm không để thiếu vật liệu trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát nhu cầu của từng dự án, đánh giá khả năng cung ứng của các mỏ hiện có và khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về trình tự, thủ tục khai thác khoáng sản. Đặc biệt, thành phố triển khai cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024. Trên cơ sở đó, Quảng Ninh chủ động khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, gắn việc cấp phép với nhu cầu thực tế của công trình và triển khai cơ chế cấp phép trực tiếp các mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp cho chủ đầu tư của 15 dự án, công trình trọng điểm ngoài ngân sách.

Cùng với đó, Quảng Ninh đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng từ đất đá thải mỏ, một nguồn tài nguyên thứ cấp có quy mô lớn gắn với hoạt động khai thác than. Theo tính toán, mỗi năm các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bốc xúc, đổ thải gần 200 triệu m³ đất đá. Trong khi nhiều dự án trên địa bàn cần khối lượng lớn vật liệu san lấp, các bãi thải mỏ lại phải tiếp nhận lượng đất đá ngày càng tăng. Thành phố đã chủ động làm việc với TKV, thống nhất giải pháp phối hợp hoàn thiện thủ tục thu hồi, khai thác, kinh doanh và vận chuyển đất đá thải mỏ phục vụ các công trình, dự án. Đến nay, 10 khu vực với tổng trữ lượng khoảng 120 triệu m³ đã được cấp Giấy xác định đất, đá thải mỏ là tài nguyên thứ cấp để phục vụ san lấp mặt bằng.

Cụ thể, các vị trí bãi thải của Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Than Hà Tu, Than Hòn Gai và Than Mạo Khê đã được cấp phép thu hồi với khối lượng lần lượt khoảng 29 triệu m³, 15 triệu m³, hơn 1,7 triệu m³ và 6,1 triệu m³. Từ ngày 1/10/2026, các đơn vị thuộc TKV chính thức vận hành khai thác, kinh doanh đất đá thải mỏ theo kế hoạch. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển; các đơn vị lắp đặt hệ thống camera hoạt động 24/24 giờ, kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý để kiểm soát khối lượng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và môi trường. Đối với vật liệu đưa vào san lấp, việc kiểm định chất lượng phải được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp yêu cầu của công trình tiếp nhận.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn chủ động mở rộng danh mục vật liệu thay thế. Thành phố công bố các khu vực mỏ cát, đất, đá và địa điểm tiếp nhận chất nạo vét từ luồng lạch, cảng biển để phục vụ san lấp. Theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 30/1/2026, thành phố công bố danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét thuộc phạm vi quản lý trong năm 2026. Cách làm này vừa tạo cơ sở quản lý hoạt động tiếp nhận, xử lý chất nạo vét, vừa mở thêm khả năng tận dụng nguồn vật liệu phát sinh từ hoạt động duy tu luồng hàng hải, cảng biển và các dự án nạo vét khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường.

Với sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, Quảng Ninh từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, bảo đảm nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm. Qua đó, góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hiện thực hóa quyết tâm đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.