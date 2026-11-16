Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương với 8 trụ cột hợp tác quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; ghi nhận sự hỗ trợ có ý nghĩa của Chính phủ Canada đối với công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam, đặc biệt thông qua các chương trình, dự án hợp tác với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác Chiến lược.

Hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp thông qua Dự án "Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada" giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Dự án đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án, cải thiện khả năng tiếp cận công lý, nâng cao chất lượng đào tạo tư pháp và thúc đẩy vai trò của nữ thẩm phán trong hệ thống tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Canada tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, nhất là trong các lĩnh vực mà Canada có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như: bảo đảm tính độc lập của tòa án; nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán; chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của pháp luật và các thiết chế tư pháp trong việc bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, duy trì trật tự, kỷ cương và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Canada.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục chia sẻ và tham khảo kinh nghiệm lập pháp, tư pháp của bạn bè quốc tế, trong đó có Canada, đồng thời đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác trên nền tảng tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và pháp luật của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn 50 năm qua cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

"Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghị viện và hợp tác pháp luật, tư pháp; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác tư pháp và triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner phát biểu tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế. Chánh án Richard Wagner nhấn mạnh, các sáng kiến như thành lập tòa án chuyên biệt cho Trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, tăng cường thực thi các công ước quốc tế và hoàn thiện pháp luật về phá sản cho thấy Việt Nam đang có cách tiếp cận hiệu quả, gắn cải cách tư pháp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo Chánh án Richard Wagner, sự ổn định của hệ thống tư pháp là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế, bảo đảm các tranh chấp thương mại được giải quyết công bằng, hiệu quả và đúng pháp luật.

Chánh án Richard Wagner khẳng định, việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng và học hỏi lẫn nhau về cải cách, hiện đại hóa hệ thống tư pháp sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Canada.