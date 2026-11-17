Ngày 17/11, trong khuôn khổ Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 47 tại Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay, chúc mừng các thành tựu mà Timor Leste đạt được sau một năm trở thành thành viên ASEAN và việc Ban Chấp hành AIPA đã nhất trí trình Đại hội đồng xem xét thông qua Nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor Leste là thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Timor Leste, nhất là kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tới Việt Nam vào tháng 6/2026 và cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Ramos-Horta tháng 9/2026.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy sớm họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ nhất, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông, giáo dục-đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Timor Leste tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo cho Timor Leste. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Timor Leste thực hiện các cam kết trong ASEAN và chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029.

Trong hợp tác khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ lập trường chung của ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Timor Leste trong quá trình hội nhập khu vực, tham gia AIPA cũng như hỗ trợ Timor Leste bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh nông nghiệp nước này gặp khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay cho biết Quốc hội Timor Leste đã có kế hoạch thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước và sẽ thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước về thương mại và đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp giữa Quốc hội hai nước, phát huy vai trò của hai Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời tăng cường tham vấn trên các diễn đàn đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp và bà Maria Fernanda Lay đã vui vẻ nhận lời.