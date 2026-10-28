Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV được thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Quyết định này được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2017, nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020. Trước khi hợp nhất, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn có tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Mỏ Than Cao Sơn, được thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 với sự hỗ trợ thiết kế từ Liên Xô cũ. Hiện nay, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV là đơn vị khai thác than lộ thiên có sản lượng lớn nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, với kế hoạch sản xuất và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn than mỗi năm. Trụ sở chính của công ty đặt tại Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.