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Công ty Cổ phần Than Cao Sơn

Báo Quảng Ninh trên
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Công ty CP Than Cao Sơn đẩy mạnh sử dụng đồng bộ máy xúc và ô tô vận tải trọng tải lớn, nâng cao năng suất (10-2026). Ảnh: Công Minh - CTV
Khai thác than dưới moong Cao Sơn (6-2026). Ảnh: Phạm Học﻿﻿
Khai thác than dưới moong Cao Sơn (6-2026). Ảnh: Phạm Học
Công ty CP Than Cao Sơn đẩy nhanh tiến độ hạ moong (4-2025). Ảnh: Hoàng Yến
Công ty CP Than Cao Sơn đẩy nhanh tiến độ hạ moong (4-2025). Ảnh: Hoàng Yến
Công nhân Công ty CP Than Cao Sơn - TKV hăng say lao động sản xuất (2-2024). Ảnh: Lan Anh
Công nhân Công ty CP Than Cao Sơn - TKV hăng say lao động sản xuất (2-2024). Ảnh: Lan Anh
2023-10_Sản xuất than trên khai trường Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. Ảnh: CTV
2023-10_Sản xuất than trên khai trường Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. Ảnh: CTV
Công ty CP Than Cao Sơn - TKV đầu tư xe tưới đường, dập bụi chuyên dụng (12-2023). Ảnh: Hoàng Yến
Công ty CP Than Cao Sơn - TKV đầu tư xe tưới đường, dập bụi chuyên dụng (12-2023). Ảnh: Hoàng Yến
Công ty CP Than Cao Sơn - TKV tập trung thiết bị công suất lớn cho sản xuất (6-2022). Ảnh: Thu Trang
Công ty CP Than Cao Sơn - TKV tập trung thiết bị công suất lớn cho sản xuất (6-2022). Ảnh: Thu Trang
Kho than thương phẩm Công ty than Cao Sơn (6-2021). Ảnh: Dương Phượng Đại
Kho than thương phẩm Công ty than Cao Sơn (6-2021). Ảnh: Dương Phượng Đại
Công ty CP Than Hà Lầm hiện đã áp dụng tự động hóa ở phần lớn các khâu sản xuất (11-2021). Ảnh: Hoàng Nga
Công ty CP Than Hà Lầm hiện đã áp dụng tự động hóa ở phần lớn các khâu sản xuất (11-2021). Ảnh: Hoàng Nga
Than Cao Sơn đưa xe tưới nước dập bụi chuyên dụng vào các khai trường sản xuất (11-2021). Ảnh: Hoàng Nga
Than Cao Sơn đưa xe tưới nước dập bụi chuyên dụng vào các khai trường sản xuất (11-2021). Ảnh: Hoàng Nga
Phân xưởng sửa chữa ô tô Công ty Than Cao Sơn (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại.
Phân xưởng sửa chữa ô tô Công ty Than Cao Sơn (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại.
Chung sức (thợ sửa chữa oto Công ty Than Cao Sơn) (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại.
Chung sức (thợ sửa chữa oto Công ty Than Cao Sơn) (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại.
Hoa người thợ (thợ cơ khí Công ty Than Cao Sơn) (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại
Hoa người thợ (thợ cơ khí Công ty Than Cao Sơn) (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại
Nữ thợ tiện (Công ty Than Cao Sơn) (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại
Nữ thợ tiện (Công ty Than Cao Sơn) (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại
Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn (8-2023). Ảnh: Phạm Tăng
Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn (8-2023). Ảnh: Phạm Tăng
Đầu tư thiết bị vận tải cỡ lớn phục vụ khai thác than lộ thiên. Ảnh: Lê Hải
Đầu tư thiết bị vận tải cỡ lớn phục vụ khai thác than lộ thiên. Ảnh: Lê Hải
Khai thác than tại công trường. Ảnh: Lê Hải
Khai thác than tại công trường. Ảnh: Lê Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV được thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Quyết định này được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2017, nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020.
Trước khi hợp nhất, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn có tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Mỏ Than Cao Sơn, được thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 1974 với sự hỗ trợ thiết kế từ Liên Xô cũ.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV là đơn vị khai thác than lộ thiên có sản lượng lớn nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, với kế hoạch sản xuất và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn than mỗi năm.
Trụ sở chính của công ty đặt tại Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

từ khóa:

#Công ty Cổ phần Than Cao Sơn

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