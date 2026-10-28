Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), còn được gọi là Vinacomin, là một tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực:
Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ.
Công nghiệp khoáng sản: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, chế biến, mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.
Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các nhà máy điện; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.
Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.
Được thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2005 theo Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TKV có trụ sở chính tại số 226 phố Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Về cơ cấu tổ chức, TKV bao gồm:
Công ty mẹ: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có trụ sở tại số 226 phố Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Các công ty con: Đến ngày 30/06/2023, TKV có 39 công ty con được hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.
Trung tâm điều hành sản xuất: Tại 95A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cùng với các văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.
Với vai trò là một trong những trụ cột năng lượng quốc gia, TKV tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.