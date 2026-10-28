Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Thợ đào lò. Ảnh: Dương Phượng Đại Truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm của những người thợ mỏ lan tỏa, trở thành giá trị tinh thần vô giá, làm nên tính cách người Quảng Ninh (10-2026). Ảnh PV Thợ lò TKV vận hành hệ thống khai thác cơ giới hóa đồng bộ (9-2025). Ảnh: Phạm Tăng Quang cảnh khai trường mỏ than lộ thiên với góc nhìn toàn cảnh (4-2025). Ảnh: Đỗ Giang Các khu vực khai thác than được ngăn cách với các khu dân cư bằng những vành đai xanh (4-2025). Ảnh: Đỗ Giang Kỷ luật và đồng tâm là trụ cột văn hóa phát triển ngành Than (11-2024). Ảnh: Huỳnh Đăng Tia nắng chiều vàng dịu cuối ngày trải xuống lòng moong có độ sâu gần mức -300m so với mực nước biển (8-2024). Ảnh: Đỗ Giang Trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ (7-2021). Ảnh: Dương Phượng Đại Máy khấu than trong lò chợ (9-2021). Ảnh: Dương Phượng Đại Nhộn nhịp mỏ than (6-2021). Ảnh: Dương Phượng Đại Lòng moong giờ khai mìn. Ảnh: Nguyễn Văn Cường (CTV) Mỏ than vào ca (7-2020). Ảnh: Hà Xuân Trường Nắng sớm mỏ than. Ảnh: Thành Chung Đường lên mỏ (7-2019). Ảnh: Dương Phượng Đại Khai thác than tại TP Cẩm Phả (4-2011). Ảnh: Khánh Giang Trước bình minh. Ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Huấn Cơ giới hóa khai thác than lò chợ. Ảnh Vũ Văn Thành (CTV) Niềm vui tan ca. Ảnh: Nguyễn Văn Cường (CTV) Bông hoa nhà sàng. Ảnh: Nguyễn Văn Cường (CTV) Củng cố lò. Ảnh: Dương Phượng Đại Niềm vui bên công nghệ mỏ. Ảnh: Nguyễn Văn Cường (CTV) Thợ Cơ điện. Ảnh Vũ Thị Thái Thơ (CTV) Hợp sức. Ảnh: Hoàng Quang Huy (CTV) Chờ tiếng còi phá hỏa. Ảnh: Phạm Cường Nhặt than cục (9-2019). Ảnh: Dương Phượng Đại Thợ lò vào ca (5-2020). Ảnh: Dương Phượng Đại Vào ca (7-2019). Ảnh: Dương Phượng Đại Tác phẩm “Công nhân mỏ”. Ảnh: CTV Mạnh Hùng

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), còn được gọi là Vinacomin, là một tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực:

Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ.

Công nghiệp khoáng sản: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, chế biến, mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.

Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các nhà máy điện; sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Được thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2005 theo Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TKV có trụ sở chính tại số 226 phố Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Về cơ cấu tổ chức, TKV bao gồm:

Công ty mẹ: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có trụ sở tại số 226 phố Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Các công ty con: Đến ngày 30/06/2023, TKV có 39 công ty con được hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

Trung tâm điều hành sản xuất: Tại 95A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cùng với các văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.

Với vai trò là một trong những trụ cột năng lượng quốc gia, TKV tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.