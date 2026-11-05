Đất và người Quảng Ninh: Lê Đăng Vệ - Người kể chuyện bằng âm nhạc

Cố nhạc sĩ Lê Đăng Vệ là người nghệ sĩ bền bỉ, dành trọn niềm say mê và tâm huyết cho âm nhạc, với trái tim luôn hướng về quê hương Vùng mỏ. Trong hành trình sáng tác, ông đã để lại nhiều ca khúc giàu cảm xúc, được công chúng yêu nhạc đón nhận. Những sáng tác như: “Hòn Gai tình yêu và nỗi nhớ”, “Đêm trăng Hạ Long”, “Quảng Ninh quê tôi”, “Từ Hạ Long mơ về Thăng Long”... không chỉ làm nên dấu ấn riêng của người nhạc sĩ mà còn trở thành những giai điệu thân thuộc, in sâu trong tình cảm của nhiều thế hệ người dân Quảng Ninh.