Đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội

Cùng với việc đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, Quảng Ninh đang tích cực đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Đây là giải pháp quan trọng không chỉ giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, mà còn đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng tới người dân, góp phần thu hút nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất II-OM21 phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ đang được thi công phần móng.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất II-OM21 phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Harmony House làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2,96ha với quy mô 4 toà nhà chung cư cao 15 tầng, gồm 1.128 căn nhà ở xã hội, cùng 48 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 2.252 cư dân. Sở hữu vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, nhiều tiềm năng phát triển, sau khi hoàn thành, dự án sẽ là điểm nhấn mới của đô thị Việt Hưng - Hoành Bồ, hướng tới xây dựng một đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa chất, giá nguyên vật liệu và nhân công, song chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ các giải pháp thi công, tăng tốc tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra. Hiện dự án đang được khẩn trương thi công phần móng, hoàn thành toàn bộ trong quý II/2028, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động

Ông Phạm Hồng Việt, đại diện Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Harmony House, cho biết: Chúng tôi thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ nhà thầu thi công để hoàn thiện phần móng của 2 lô nhà CT2 và CT3, đảm bảo cất nóc vào cuối quý II/2027. Bên cạnh đó, đơn vị dự kiến sẽ nhận hồ sơ đăng ký mua nhà của người dân vào đầu tháng 12/2026. Sau khi hoàn thành xây dựng phần thô của 2 toà CT2 và CT3, đơn vị sẽ tiếp tục thi công toà CT1 và CT4, cùng các căn nhà ở thương mại liền kề, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý II/2028 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm đang được thi công phần thô.

Quảng Ninh hiện có 15 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với hơn 18.500 căn hộ. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tích cực vào cuộc tháo gỡ những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thực hiện dự án, nhất là thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, vốn. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; phối hợp với chủ đầu tư công khai, cập nhật thông tin dự án đang triển khai, dự án đủ điều kiện mở bán và đối tượng được mua trên các phương tiện thông tin để người dân chủ động theo dõi.

Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; ưu tiên các vị trí có lợi thế về giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi, khả năng tiếp cận. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong danh mục được phê duyệt bảo đảm mục tiêu, lộ trình đề ra.

Song song với đó, thành phố cũng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng và những nội dung liên quan; nghiên cứu triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) cho biết: Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ từng dự án, xác định những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa công trình vào sử dụng.

Sở Xây dựng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các chủ đầu tư, địa phương và nhân dân về cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội; điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách; trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội. Đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư tối ưu hóa chi phí đầu tư, áp dụng giải pháp thiết kế, thi công phù hợp, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình; tăng cường kiểm tra việc xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội theo quy định; nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.