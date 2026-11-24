Bảo đảm môi trường thi công dự án trong mùa hanh khô

Hiện nay, thành phố Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, nguy cơ phát sinh bụi tại các công trường và trên những tuyến đường vận chuyển vật liệu gia tăng. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Công nhân quét dọn, thu gom đất đá, vật liệu rơi vãi tại khu vực công trình Nhà khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Tại công trình Nhà khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, phường Hồng Gai, hoạt động thi công đang được triển khai khẩn trương. Công trình có quy mô 12 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 2.800m². Do nằm trong khu vực đô thị, mặt bằng chật hẹp, việc vận chuyển vật liệu, bố trí máy móc và giữ vệ sinh môi trường đặt ra yêu cầu cao đối với nhà thầu, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô.

Để hạn chế bụi phát tán ra khu vực xung quanh, nhà thầu đã quây tôn công trường, thường xuyên quét dọn, thu gom vật liệu rơi vãi. Công tác vệ sinh được thực hiện trong quá trình thi công, chú trọng khu vực tập kết vật liệu và các vị trí phương tiện ra vào. Qua đó, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ông Phạm Văn Địa, Trưởng Ban An toàn, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, cho biết: Các xe vận chuyển vật liệu ra vào công trường phải che phủ bạt. Chúng tôi bố trí nhân lực rửa xe, vệ sinh đường và tổ chức dọn dẹp công trường vào cuối mỗi ngày. Các loại rác thải được thu gom, đưa về nơi tập kết theo quy định.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Tân và đơn vị thi công trao đổi về các biện pháp bảo vệ môi trường tại Dự án Chỉnh trang hạ tầng khu tái định cư Làng Ngang.

Tại xã Quảng Tân, Dự án Chỉnh trang hạ tầng khu tái định cư Làng Ngang đang được triển khai với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng. Dự án cải tạo, nâng cấp khoảng 790m đường giao thông, gồm 4 đoạn tuyến, cùng hệ thống vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng và chỉnh trang cảnh quan. Trong đó, hệ thống thoát nước mưa được cải tạo, nạo vét bùn đất tại các rãnh hiện trạng, bổ sung hố thu nước và xây dựng một số đoạn rãnh mới. Do thi công trực tiếp trên các tuyến đường phục vụ sinh hoạt của người dân, việc đào đắp, vận chuyển vật liệu, cải tạo hệ thống thoát nước có thể làm phát sinh bụi, bùn đất, ảnh hưởng đến giao thông. Để hạn chế tình trạng này, nhà thầu tổ chức thi công theo từng đoạn, chú trọng thu dọn đất đá, vật liệu xây dựng, giữ vệ sinh mặt đường và duy trì lối đi cho các hộ dân.

Ông Phạm Chung Đức, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Quản lý cầu đường bộ 2 Quảng Ninh, cho biết: Do công trình nằm trong khu dân cư, chúng tôi lựa chọn phương án thi công cuốn chiếu, tập trung máy móc, nhân công thực hiện từng đoạn, làm đến đâu gọn đến đó rồi chuyển sang các tuyến tiếp theo, bảo đảm vệ sinh môi trường và việc đi lại của người dân.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngày 2/11/2026, UBND thành phố ban hành Công văn số 5148/UBND-XDMT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường trong khai thác, vận chuyển, thu hồi khoáng sản và thi công dự án, công trình. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu vệ sinh sạch bùn đất bám trên phương tiện trước khi ra khỏi công trường; việc quét dọn, làm sạch mặt đường phải kết hợp phun nước giảm bụi, hút bụi hoặc thu gom khép kín, nghiêm cấm thổi bụi trực tiếp ra môi trường.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm. Công an thành phố kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển quá tải, che chắn không đúng quy định, làm rơi vãi đất đá hoặc kéo bùn đất ra đường. Chính quyền các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm giám sát hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu và kịp thời giải quyết phản ánh của người dân về môi trường.

Trung tá Đỗ Văn Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Quảng Ninh), cho biết: Chúng tôi duy trì các nhóm Zalo, hệ thống camera giám sát tại khu dân cư, trên các tuyến đường giao thông để tiếp nhận, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân và hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu. Công tác quản lý môi trường tại các công trình cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương để kịp thời chấn chỉnh những bất cập.

Trong những tháng cuối năm, nhiều công trình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy, bảo vệ môi trường cần được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng chủ đầu tư, nhà thầu. Việc kiểm soát bụi, quản lý chất thải, giữ vệ sinh công trường và các tuyến đường vận chuyển, nhất là trong mùa hanh khô, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và giữ gìn cảnh quan đô thị.