Đề xuất điều chỉnh hơn 40 km² diện tích tự nhiên của Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km2 thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km2 vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ (gồm 21,71 km2 của xã Thịnh Minh, 7,42 km2 của xã Lương Sơn và 10,93 km2 của phường Kỳ Sơn) về thành phố Hà Nội quản lý.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 11/11, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình của Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Về phương án điều chỉnh, Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km2 thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km2 vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ (gồm 21,71 km2 của xã Thịnh Minh, 7,42 km2 của xã Lương Sơn và 10,93 km2 của phường Kỳ Sơn) về thành phố Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,90 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Đồng thời, giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Hồ sơ Đề án và trình tự, thủ tục lập hồ sơ Đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Ủy ban nhân dân hai địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao; thông qua Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan; trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Căn cứ vào hồ sơ Đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: DUY LINH)

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”.

Do đó, đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nội dung của Tờ trình và Đề án, cơ quan thẩm tra kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.