Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh: Đổi mới tư duy lập pháp, đưa tiếng nói từ thực tiễn vào nghị trường

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ghi dấu ấn với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm hành động, đặc biệt là những chuyển biến trong tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, về những kết quả nổi bật của Kỳ họp và đóng góp của Đoàn ĐBQH thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh.

- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc lớn, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả nổi bật của Kỳ họp lần này?

+ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm hành động của Quốc hội trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước. Với khối lượng công việc đặc biệt lớn, Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, giám sát và chất vấn.

Theo tôi, dấu ấn nổi bật nhất của Kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng văn bản được thông qua, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong tư duy lập pháp. Đó là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ việc hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước sang chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển. Tinh thần này thể hiện rõ định hướng của Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Tôi đặc biệt đánh giá cao cách tiếp cận một luật sửa nhiều luật, cho phép xử lý đồng thời những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các lĩnh vực, khắc phục tình trạng vướng mắc ở luật này nhưng lại phát sinh rào cản ở luật khác. Đây không đơn thuần là đổi mới kỹ thuật lập pháp, mà là cách thức giải quyết những điểm nghẽn có tính hệ thống, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tiết kiệm thời gian và chi phí cơ hội cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, những quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công năm 2027 thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Một điểm đổi mới đáng chú ý là quy trình xây dựng pháp luật được tổ chức linh hoạt, khoa học và thực chất hơn. Thời gian thảo luận tại Tổ được tăng cường, tạo điều kiện để đại biểu trao đổi sâu hơn, phân tích kỹ hơn các vấn đề từ thực tiễn. Việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật được thực hiện kịp thời ngay trong quá trình diễn ra Kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức các phiên họp đan xen, kể cả ngoài giờ làm việc, để xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời cho ý kiến đối với các nội dung cần tiếp thu, hoàn thiện. Cách làm này góp phần nâng cao tính tương tác giữa cơ quan lập pháp, cơ quan soạn thảo và đại biểu Quốc hội, đồng thời bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng lập pháp.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng, giá trị của một đạo luật không nằm ở số lượng quy định được ban hành, mà ở khả năng tháo gỡ rào cản, giải phóng nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển mới.

Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

- Đồng chí cho biết Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh có những đóng góp như thế nào tạo nên thành công chung của Kỳ họp?

+ Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã chủ động, trách nhiệm trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tham gia hoạt động nghị trường. Trước Kỳ họp, Đoàn đã tổ chức, phối hợp tổ chức 8 hội nghị tham vấn, lấy ý kiến và xây dựng 45 báo cáo tham gia góp ý các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Tại nghị trường, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia thảo luận nghiêm túc, có trọng tâm tại tổ và hội trường; tập trung phân tích những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhận diện những bất cập từ thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa thiết thực như hoàn thiện thể chế kinh tế, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển du lịch và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, đồng chí Trưởng đoàn, đồng thời là Tổ trưởng Tổ thảo luận chủ trì, điều hành các phiên thảo luận đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, định hướng rõ trọng tâm, gợi mở đúng những vấn đề cần tập trung và bám sát thực tiễn, tạo điều kiện để các đại biểu phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, trao đổi thẳng thắn, đi sâu vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau, từ đó hình thành các kiến nghị có chất lượng, có cơ sở và tính khả thi.

Bên cạnh hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các đại biểu trong Đoàn còn tích cực tham gia hoạt động bên lề Quốc hội như hoạt động của các Nhóm nữ ĐBQH, nhóm ĐBQH trẻ, nhóm ĐBQH chuyên trách địa phương, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị… Đây là kênh đối ngoại nghị viện quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Qua đó, đại biểu Quốc hội không chỉ thực hiện trách nhiệm trước cử tri trong nước mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, vị thế và tinh thần hợp tác của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng tôi xác định, ý kiến của đại biểu không chỉ dừng ở việc phát hiện bất cập, mà phải đi đến kiến nghị giải pháp cụ thể. Tiếng nói từ thực tiễn Quảng Ninh cần được chuyển hóa thành những đề xuất chính sách có giá trị chung, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.

Sau Kỳ họp này, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tiếp tục được thể hiện qua việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát việc thực thi luật, nghị quyết và theo dõi đến cùng việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Bởi ban hành được chính sách đúng mới là bước đầu; điều quan trọng là chính sách phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và mang lại kết quả thực chất.

Tôi cho rằng, thước đo cuối cùng của hoạt động Quốc hội không chỉ là những quyết sách được thông qua tại nghị trường, mà là những chuyển biến trong thực tiễn phát triển và những lợi ích người dân, doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng. Làm luật là để mở đường cho phát triển; giám sát là để bảo đảm con đường đó được đi đến đích.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!