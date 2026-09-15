Thời điểm này, thành phố Quảng Ninh hoàn thành việc sắp xếp lại các thôn, khu phố. Và ghi nhận tại nhiều địa phương cơ sở cho thấy, nhiều CCB đã nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ cao của đồng đội và quần chúng nhân dân, được bầu để đảm nhận nhiệm vụ là trưởng thôn, hoặc trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ khẩn trương bắt tay ngay vào công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Họ tiếp tục hăng hái xây dựng phong trào thi đua, góp phần chắp mối đoàn kết và đổi mới trong khu dân cư, là điểm tựa vững chắc của chính quyền cơ sở.