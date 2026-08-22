Y tế chuyên sâu – Vì chất lượng cuộc sống

Con người là trọng tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu của quá trình phát triển. Cùng với đưa kinh tế xã hội không ngừng đi lên, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tới đây, khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển y tế chuyên sâu ngay tại địa phương không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn tạo dựng môi trường sống an toàn, chất lượng, để người dân, du khách và các nhà đầu tư thêm yên tâm khi đến, làm việc và sinh sống tại đây.