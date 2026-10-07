Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 10)

Tiếp nối những ngày chiến đấu căng thẳng trên tuyến Trường Sơn, Trung lại được giao một nhiệm vụ đặc biệt: cùng đồng đội bảo vệ và đưa tám nữ chiến sĩ biệt động vừa được trao trả từ nhà tù của địch ra Bắc an toàn. Những cô gái từng trải qua tra tấn, tù đày, sức khỏe còn yếu, nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên và nghị lực khiến Trung càng thêm cảm phục.

Trên chặng đường dài đầy hiểm nguy, đoàn xe phải thay đổi cách hành quân để giữ sức cho các nữ chiến sĩ, đối mặt với biệt kích, những cung đường gian nan và cả một trận lũ bất ngờ suýt cuốn Trung khỏi tay đồng đội. Gần một tháng đồng hành, những con người xa lạ dần trở nên gắn bó, và giữa Trung với cô gái biệt động trẻ tuổi nhất cũng nảy sinh một tình cảm đặc biệt, dù hình bóng Lan vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.

Hoàn thành chuyến đi, Trung trở lại đơn vị, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã tiếp tục được lựa chọn cho một nhiệm vụ mới, tuyệt mật và đầy bất trắc. Từ đây, một chặng đường khác lại mở ra trước người lính lái xe Trường Sơn.