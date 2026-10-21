Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 13)

Tiếp nối phần trước, sau ca phẫu thuật và những ngày điều trị tại Quân y viện 108, Trung nhận kết luận thương tật 85% và hiểu rằng cuộc chiến của mình chưa thực sự kết thúc. Từ đây, anh phải học cách sống với những mất mát mà chiến tranh để lại, đồng thời chứng kiến những cảnh đoàn tụ, chia lìa và những số phận khác nhau của đồng đội trong những ngày đầu hòa bình.

Một lá thư từ miền Nam lại đưa Trung đến với nỗi đau khác khi anh biết Út Tươi đã hy sinh. Trước phần mộ người con gái từng hẹn ước ngày gặp lại, Trung tự nhủ phải sống tiếp không chỉ cho mình mà còn cho những người đã nằm lại. Rời bệnh viện, anh trở về phố mỏ, về với mẹ sau hơn mười năm xa cách. Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt, tình làng nghĩa xóm và sự xuất hiện của Duyên mở ra trước Trung một chặng đời mới - bình yên hơn, nhưng cũng chất chứa những thử thách riêng của người lính trở về sau chiến tranh.