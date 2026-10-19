Đổi mới phương thức học tập, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Thành ủy diễn ra trong sáng nay, do Đảng ủy UBND thành phố tổ chức. Hội nghị có hơn 500 đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố, đồng thời được kết nối trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố.