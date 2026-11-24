Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ điều hành và tính thực chất trong công việc. Tại thành phố Quảng Ninh, bài toán này đang được giải quyết bằng việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng cơ sở. Bám sát phương châm “sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, nói đi đôi với làm”, mỗi nghị quyết ban hành đều đi thẳng vào việc khó, việc mới, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân. Cách làm này đang tạo ra những chuyển biến rõ nét tại xã Quảng Tân.