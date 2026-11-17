Hàn Quốc lo ngại gian lận bằng AI trước kỳ thi đại học quan trọng

Hàn Quốc đang khẩn trương tăng cường các biện pháp chống gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trước kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc diễn ra ngày 19/11, với hơn 500.000 thí sinh tham dự. Những lo ngại gia tăng sau khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận sử dụng camera giấu kín và AI để gian lận.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin theo dõi màn hình trình chiếu kịch bản gian lận trong kỳ thi kế toán thuế quốc gia tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Giáo dục thuộc ﻿Quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/11/2026. Ảnh: AP

Ngày 16/11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin bác bỏ đề xuất của một số nghị sĩ về việc hoãn kỳ thi để có thêm thời gian hoàn thiện các biện pháp phòng chống gian lận. Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội, ông cho rằng việc trì hoãn sẽ gây xáo trộn lớn hơn đối với thí sinh.

Bộ trưởng Choi khẳng định các giám thị có khả năng phát hiện kính thông minh tích hợp AI, loại thiết bị thường có phần gọng dày. Bộ Giáo dục cũng đang hướng dẫn lực lượng coi thi nhận biết camera siêu nhỏ và các thiết bị điện tử có thể được sử dụng để gian lận.

Vụ gian lận bằng AI gây chấn động

Lo ngại về gian lận công nghệ cao gia tăng sau khi Han Won-seok, 34 tuổi, người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia, thừa nhận sử dụng camera giấu kín và điện thoại thông minh để nhận đáp án từ AI.

Trong video đăng ngày 15/11 trên kênh YouTube của luật sư, Han cho biết đã sử dụng camera bí mật để ghi lại đề thi, chuyển hình ảnh vào một công cụ AI tạo sinh và nhận câu trả lời qua điện thoại. Người này cam kết hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Trước đó, Han gây nghi ngờ khi công bố thành tích đặc biệt cao trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, gồm 397,5/400 điểm ở phần thi trắc nghiệm hồi tháng 4 và 663/800 điểm ở phần thi tự luận tháng 7.

Vụ việc nối tiếp hàng loạt trường hợp gian lận bằng AI tại Hàn Quốc trong những tháng gần đây. Hồi tháng 6, một số thí sinh bị phát hiện sử dụng kính thông minh tích hợp AI trong kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa. Đến tháng 10, thiết bị tương tự tiếp tục xuất hiện trong các kỳ thi viết luận tại một số trường đại học. Những trường hợp này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phát hiện gian lận của các biện pháp giám sát truyền thống, khi thiết bị AI ngày càng nhỏ gọn và khó nhận biết.

Siết chặt giám sát tại khoảng 1.300 điểm thi

Kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Hàn Quốc, thường gọi là Suneung, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục nước này. Kết quả thi không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học mà còn có thể tác động lâu dài đến triển vọng nghề nghiệp và vị thế xã hội của thí sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi, Hàn Quốc thường điều chỉnh giờ bắt đầu làm việc, lùi thời gian mở cửa thị trường chứng khoán nhằm giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạm dừng các chuyến bay trong phần thi nghe tiếng Anh. Cảnh sát cũng sử dụng ô tô và xe máy đưa những thí sinh có nguy cơ đến muộn tới điểm thi. Quân đội đôi khi tạm ngừng huấn luyện tại các khu vực gần địa điểm tổ chức kỳ thi.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn gian lận bằng AI đang trở thành thách thức phức tạp hơn. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, ít nhất một giám thị được đào tạo chuyên biệt sẽ được bố trí tại mỗi điểm thi trên toàn quốc để nhận diện kính thông minh tích hợp AI.

Văn phòng Thủ tướng Han Seongsook cho biết giới chức cũng đang xem xét yêu cầu thí sinh giao nộp thiết bị thông minh và ngắt kết nối Wi-Fi công cộng tại các điểm thi. Quan chức cấp cao Bộ Giáo dục Song Geun-hyeon cho biết giám thị đã được hướng dẫn nhận diện những hành vi bất thường liên quan đến tay áo, cổ áo, cúc áo hoặc các cử chỉ đáng ngờ, nhằm phát hiện camera giấu kín và thiết bị hỗ trợ gian lận. Bộ Giáo dục đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc để xây dựng các biện pháp chống gian lận bổ sung.

Khó kiểm soát thiết bị AI siêu nhỏ

Một trong những phương án đang được thảo luận là tạm thời hạn chế hoạt động viễn thông tại các điểm thi. Tuy nhiên, Thứ trưởng Giáo dục Choi Eun-ok cho biết chưa rõ biện pháp này có khả thi hay không, do các quy định cấm gây nhiễu tín hiệu điện tử và nguy cơ ảnh hưởng đến liên lạc ở khu vực xung quanh.

Theo ông Song Geun-hyeon, máy dò kim loại và thiết bị phát hiện sóng vô tuyến cũng có những hạn chế. Trong khi đó, việc sử dụng camera nhiệt khó được triển khai do lo ngại về quyền riêng tư. Giám thị cũng không được tự ý kiểm tra đồ dùng cá nhân nếu chưa có sự đồng ý của thí sinh.

Giới chức Hàn Quốc cũng đang thảo luận khả năng yêu cầu các nhà sản xuất thiết kế thiết bị thông minh phát tín hiệu đèn nhấp nháy hoặc âm thanh khi hoạt động, qua đó giúp phát hiện việc sử dụng trái phép.