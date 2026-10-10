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Hỗ trợ đưa đón học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường

Học sinh Quảng Ninh đang được thụ hưởng nhiều chính sách đặc thù của thành phố, trong đó có chính sách hỗ trợ đi lại. Nếu tại một số địa bàn trung tâm, học sinh được đến trường bằng xe buýt điện miễn phí thì ở vùng sâu, vùng xa, các em được hỗ trợ ăn, ở tập trung hoặc kinh phí đưa đón hàng tháng. Những chính sách này góp phần giảm khó khăn cho gia đình, tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn, thuận lợi, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục ở mọi vùng miền.

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