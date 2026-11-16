Hoàn thiện quy chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố

Sáng 16/11, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thành phố; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cũng xem xét danh sách đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, mô hình điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở cấp thành phố năm 2026; đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị Hội nghị biểu dương các mô hình tiêu biểu của MTTQ, các đoàn thể và các mô hình “Dân vận khéo”, điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở tham gia xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình lần thứ nhất năm 2026.

Hội nghị giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc và các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng ủy, bảo đảm bám sát chủ trương, quy định, chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với từng vị trí, chức danh, bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ người, rõ việc, không chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

Đối với công tác tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình tiêu biểu của MTTQ, các đoàn thể; mô hình “Dân vận khéo”, điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở tham gia xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình năm 2026 lần thứ nhất, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá khách quan, toàn diện hiệu quả thực tiễn, lựa chọn các mô hình thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa và khả năng nhân rộng; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục. Công tác tổ chức hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm trang trọng, thiết thực, đúng đối tượng, thành phần, nội dung và chương trình đề ra.