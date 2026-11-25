Lan tỏa sức mạnh đoàn kết từ những phong trào thi đua

Ngay từ đầu năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực chung sức xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Tới nay, đã có 5.700 mô hình, công trình, phần việc, cùng 56 mô hình “Dân vận khéo” cấp thành phố được triển khai, góp phần quan trọng hiện thực hoá những mục tiêu phát triển của Quảng Ninh.

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, Hội CCB phường Hồng Gai đã đăng ký và triển khai mô hình hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp nhưng không có khả năng tự sửa chữa. Thực hiện mô hình, hội đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn phường, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, cùng chung tay đóng góp kinh phí, vật chất và ngày công. 314 triệu đồng đã được huy động và triển khai hỗ trợ sửa chữa nhà cho 7 hội viên, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho các gia đình.

Đây là một trong 5 mô hình tiêu biểu của Hội CCB Quảng Ninh vừa được Ủy ban MTTQ thành phố biểu dương đã góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Hội CCB phường Hồng Gai tổ chức khởi công sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

CCB Lại Văn Quang (phường Hồng Gai) bày tỏ sự xúc động khi ngôi nhà của gia đình vừa mới được sửa sang khang trang. Với ông, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng cho tình cảm gắn bó, nghĩa tình đồng đội và sự quan tâm thiết thực của tổ chức Hội CCB đối với hội viên.

Từ đầu năm tới nay, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung triển khai một số phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua năm 2026 gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 13%; đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố; cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, gắn với các phong trào thi đua về tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong toàn thành phố đã triển khai sâu rộng đến cơ sở, khu dân cư; chủ động đăng ký, đảm nhận các mô hình, công trình, phần việc gắn với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của địa phương. Các mô hình, phần việc xác định rõ địa bàn, đơn vị chủ trì, đối tượng thụ hưởng; đồng thời, được thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền, vận động đa dạng hoá, đổi mới phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua đến các tầng lớp nhân dân.

Quá trình thực hiện cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể và nhất là sự đồng thuận, tham gia tích cực, đóng góp tự nguyện của nhân dân - chủ thể trực tiếp làm nên sức sống và hiệu quả của các mô hình.

“Nông dân Bình Khê tham gia phát triển làng nghề mai vàng Yên Tử” là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội Nông dân Quảng Ninh năm 2026.

Tiêu biểu như mô hình “Nông dân tham gia phát triển làng nghề mai vàng Yên Tử” của Hội Nông dân phường Bình Khê, với 16 hộ tham gia, cho thu nhập bình quân đạt 300-500 triệu đồng/hộ/năm; mô hình “Vận động nhân dân hiến đất, công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mai Hòa” của Ban công tác Mặt trận khu Mai Hòa (phường Đông Mai) với 56 hộ dân tự nguyện hiến 1.060m² đất, tháo dỡ tường rào, trụ cổng để mở rộng, nâng cấp tuyến đường; mô hình “Bàn trà Mặt trận - Lắng nghe ý kiến nhân dân” của MTTQ xã Vĩnh Thực đã tạo không gian đối thoại gần gũi ngay tại cộng đồng với 60 ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục gắn các phong trào thi đua, mô hình, công trình, phần việc với những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu phát triển của thành phố. Trong đó, tập trung vào những vấn đề thiết thực như GPMB, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, tính bền vững và sức lan tỏa của các mô hình, công trình, phần việc và các điển hình tiên tiến.