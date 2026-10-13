Ngày 12/10, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ bí mật Nhà nước. Dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cán bộ trực tiếp phụ trách nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước. Dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị có Thiếu tướng Hòa Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Thượng tá Phạm Văn Sính, báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.