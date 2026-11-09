Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 114-KL/TW ngày 3/11/2026 về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Nội dung Kết luận số 114 như sau:

Tại phiên họp ngày 18/9/2026, xem xét Tờ trình số 112-TTr/ĐU, ngày 28/8/2026 của Đảng ủy Chính phủ về Đề án "Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương" (sau đây gọi là Đề án), Bộ Chính trị kết luận như sau:

Mô hình quản lý an toàn thực phẩm hiện nay được phân công cho nhiều bộ, ngành theo nhóm ngành hàng thực phẩm, mặc dù đã phát huy được thế mạnh chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực, song mô hình này cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như phân tán đầu mối quản lý, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; khó xác định trách nhiệm chính trong một số lĩnh vực giao thoa. Bộ Chính trị đồng ý chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.

1. Quan điểm

- An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu, sự phát triển nhanh của công nghệ thực phẩm, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có mô hình quản lý hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

- Kiên quyết xóa bỏ tình trạng phân tán, chồng chéo chức năng; bảo đảm bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

- Khắc phục những bất cập, hạn chế, giao thoa, chồng chéo; tiếp thu có chọn lọc những ưu điểm trong mô hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới, kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai mô hình thí điểm về quản lý an toàn thực phẩm tại một số địa phương.

- Đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở đánh giá nguy cơ, từ phân đoạn, chia khúc theo ngành hàng thực phẩm sang quản trị theo chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, cảnh báo, kiểm soát sớm nguy cơ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông; vừa bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

2. Định hướng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

- Tại Trung ương: Kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương. Tổ chức lại Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thành cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Tại cấp tỉnh: Tổ chức thống nhất Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

- Tại cấp xã: Cơ quan chuyên môn về văn hóa-xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bố trí công chức có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.

3. Tổ chức thực hiện

- Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và khả thi để các địa phương triển khai thực hiện.

- Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy Bộ Công Thương: (i) Sắp xếp, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, liên tục theo Kết luận này. (ii) Hướng dẫn, phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả mô hình quản lý an toàn thực phẩm.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: (i) Quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương. (ii) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối tại các cấp theo Kết luận này. (iii) Chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, liên tục; tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. (iv) Ưu tiên rà soát, bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để củng cố nguồn lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.