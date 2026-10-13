Đấu tranh quyết liệt với tội phạm về an toàn thực phẩm

Quảng Ninh có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn, đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm ATTP. Trước tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững ANTT.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố) triển khai Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tội phạm.

Vừa qua, vụ triệt phá 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại phường Quảng Yên là một trong những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh của lực lượng Cảnh sát Kinh tế. Gần 1,5 tấn giá đỗ có chứa chất 6-benzylaminopurine đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi đưa ra thị trường.

Đại úy Nguyễn Đức Hiếu (Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết: “Chúng tôi phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn để kịp thời ngăn chặn ngay từ giai đoạn các đối tượng chuẩn bị đưa lô hàng vi phạm đến tay người tiêu dùng”.

Cùng với các hành vi sản xuất thực phẩm sử dụng chất cấm, tình trạng lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ẩn danh, tổ chức livestream bán hàng, giao dịch xuyên địa giới nhằm che giấu nguồn gốc sản phẩm và gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Trước thực tế này, Công an thành phố tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn gần 1,5 tấn giá đỗ chứa chất cấm của 2 cơ sở ở phường Quảng Yên trước khi được đưa ra thị trường.

Một quảng cáo không chính xác về thành phần sản phẩm nhãn hiệu Hebe Luna trên mạng xã hội.

Vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Hebe Luna cũng là một điển hình. Sau thời gian xác minh, truy vết trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thiên Lý, trú tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh và Đặng Thu Trang, trú tại Hà Nội.

Các đối tượng bị xác định lợi dụng kẽ hở trong quy trình tự công bố sản phẩm để tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó sử dụng mạng xã hội để tiêu thụ. Thiếu tá Nguyễn Đức Hòa (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết: “Không chỉ kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở, chúng tôi phải tăng cường rà soát, xác minh, nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm”.

Với địa bàn có cả biên giới đất liền và trên biển, Quảng Ninh cũng chịu áp lực trong kiểm soát hoạt động vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc từ nước ngoài vào nội địa. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan và QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Tại phường Móng Cái 2, Công an phường thành lập 10 tổ rà soát tại 10 khu phố, huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để nắm tình hình, phát hiện các điểm nghi vấn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Thượng tá Phạm Văn Hưởng, Trưởng Công an phường Móng Cái 2, cho biết: "Việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tại cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn thực phẩm vi phạm ngay từ đầu".

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CATP) đã phát hiện, xử lý 313 vụ vi phạm về ATTP, khởi tố hình sự 6 vụ án nghiêm trọng.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, giai đoạn 2023-2025, lực lượng công an toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 656 vụ, với 32 tổ chức và 624 cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP; đồng thời khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tịch thu và tiêu hủy gần 40 tấn thực phẩm vi phạm. Những kết quả này cho thấy sự quyết liệt trong công tác đấu tranh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa trước phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng đa dạng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố, nhấn mạnh: "Công an thành phố xác định phải chuyển mạnh từ quản lý sang chủ động phòng ngừa, dự báo; từ xử lý vụ việc sang nhận diện, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng cảnh báo, xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở. Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ sức khỏe nhân dân".