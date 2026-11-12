Khẩn trương điều tra vụ một người đàn ông tử vong bên đường

Đến trưa 11/11 các cơ quan chức năng mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong bên đường cạnh xe máy.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, sáng 11/11, người dân đi đường phát hiện một người đàn ông nằm tử vong tại khu vực có nhiều cây cỏ rậm rạp, cạnh chiếc xe máy biển số 86B – 324.39 ven đường ĐT.720, đoạn qua xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng nên đã trình báo với công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tánh Linh đã đến hiện trường, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh T.V.Q (SN 1979, ngụ xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng).