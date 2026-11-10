Khoảnh khắc xe máy kẹp 3 văng lên nóc ô tô, một người bị thương nặng

Xe máy chở 3 người tông mạnh vào ô tô rồi văng lên nóc xe khiến 3 người bị hất xuống đường, trong đó một người bị thương nặng.

Video: Xe máy chở 3 người lao lên nóc ô tô, một người bị thương nặng

Vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy xảy ra khoảng 14h ngày 9/11, trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Hợp Minh (Nghệ An) khiến 3 người bị thương.

Theo hình ảnh từ camera, thời điểm trên, ô tô bật đèn xi nhan và bắt đầu chuyển hướng. Khi xe đang nằm ngang mặt đường, xe máy chở 3 người lao tới, tông mạnh vào phần thân sau ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng lên nóc ô tô, cả 3 người ngồi trên xe bị hất xuống đường. Tại hiện trường, ô tô bị vỡ kính phía sau, nhiều vị trí trên thân xe móp méo.

Xe máy văng lên nóc ô tô sau tai nạn.

Hình ảnh camera cũng cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, xe máy chạy với tốc độ cao, cả 3 người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị xây xát, người còn lại bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Hợp Minh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông 7-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.