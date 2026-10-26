Khởi tố tài xế xe tải leo vỉa hè, bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tài xế lái xe bỏ chạy, lao về phía CSGT, lạng lách trên đường, leo lên vỉa hè gây thiệt hại tài sản, vừa bị khởi tố.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lý Văn Cương (SN 1995, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.

Các quyết định tố tụng nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, TP Hải Phòng phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can với Lý Văn Cương.

Kết quả điều tra được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định, khoảng 13h35 ngày 20/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng phát hiện xe ô tô BKS: 29H - 323.82 do Lý Văn Cương cầm lái đi trên đại lộ Tôn Đức Thắng (Hải Phòng) theo hướng ngã tư Ắc Quy đến ngã 5 Cơ Điện có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Cương không chấp hành mà lái xe bỏ chạy.

Cương còn lạng lách trên đường, thậm chí leo lên vỉa hè gây thiệt hại tài sản cho một số nhà dân ở ven đường.

Nguy hiểm hơn, khi bị lực lượng CSGT chặn được xe, Cương vẫn không dừng lại mà tiến về phía CSGT, dẫn đến cán bộ CSGT đang thực thi nhiệm vụ phải lùi tránh để không gây nguy hiểm cho tính mạng.

Hành vi trên của Cương gây cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Tại Cơ quan CSĐT, Lý Văn Cương đã nhận thức và ân hận về hành vi đã gây ra của mình.

Bản thân Cương qua xét nghiệm không có cồn và chất ma tuý trong cơ thể, có giấy phép lái xe theo quy định nhưng chỉ vì suy nghĩ bồng bột, muốn né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng nên gây ra các hành vi như trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung xác minh, làm rõ, để xử lý nghiêm.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc.