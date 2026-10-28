Bị phạt hơn 56 triệu đồng vì điều khiển ôtô không có bằng lái, xe hết hạn kiểm định

Ngày 27/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản một trường hợp người điều khiển ô tô không có bằng lái, giấy đăng kiểm xe hết hiệu lực khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Kiểm tra xe ô tô đối với lái xe không có giấy phép.

Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển số 51G-766.xx tại nút giao Quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng). Qua kiểm tra, tài xế P.H.A.T. (SN 1993, ngụ TPHCM) không xuất trình được giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực.

Tổ công tác lập biên bản tài xế về hành vi không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận kiểm định. Theo quy định hiện hành, người này dự kiến bị phạt 22,5 triệu đồng; đối với chủ phương tiện, Cảnh sát giao thông lập biên bản về hành vi đưa ô tô hết hạn kiểm định dưới một tháng tham gia giao thông và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển với mức phạt là 34 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện là 56,5 triệu đồng. Ô tô bị tạm giữ 7 ngày để giải quyết theo quy định.